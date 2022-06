Kavalda ta üle! Eradetektiiv avaldab, kuidas teada saada, et partner sind petab

Tuleks teada, et petmine tuleb alati päevavalgele. Alati tuleb. Igal juhul. Ka siis, kui oled juba aasta aega edukalt kõrvale hüpanud, tuleb see ühel hetkel ikkagi välja. Mõnikord teevad mehed ise selleks kõik, et vahele jääda, mõnikord juhtub see kogemata. Aga 99% salasuhetest tulevad päevavalgele ja mingil põhjusel tabab see mehi alati väga ootamatult…