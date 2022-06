Hea teada! Just see on piisav aeg, et saada olenevalt nahatüübist päikese kasulikud toimed kätte

„Ohutut päevitust ei ole olemas. Igasugune nahatooni muutus või jume teke tähendab tegelikult juba nahakahjustust. Üleliigse päevitamise indikaatoriks on roosaks või lausa punaseks muutunud nahk – kui see on juhtunud, on tegemist esimese astme põletusega,“ selgitab Niine Nahakliiniku dermatoveneroloog Ulvi Loite. Ta lisas, et päikesel on meie nahale kiired ja kaugeleulatuvad mõjud, mis väljenduvad nii pigmendilaikude, heledate pigmendita laikude, kortsude ning ka ebaühtlase nahavärvi tekkes. Samuti mängib päike oma rolli naha elastsuse vähenemisel.