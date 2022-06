Keegi ei oska anda vastuseid, millal majanduslangus tuleb või kui tugevalt see meid mõjutab, aga siiski on nippe, kuidas majanduslikult raskeks ajaks ette valmistuda ehk oma rahaasju korras hoida. Kontroll ja korrashoid oma vara üle on asi, mille jaoks ei ole kunagi halb aeg, seega alusta järgmiselt: