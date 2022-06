No nii! Teeme avalikuks: need on meeste saladused, mida nad üritavad kiivalt oma naiste eest varjata

Ühest uuringust selgus, millised on meeste ja naiste suurimad saladused ehk siis asjad, millest nad eelistavad pigem vaikida kui oma elukaaslasele rääkida. Uuringutöö läbiviijaks oli tutvumisportaal Elite Partner ning küsitleti 3933 paari, et välja selgitada, mis on need asjad, mida sageli jäetakse enda teada.