Superstaarisaate võitja Alika Milova räägib, milline on staariks olemise tunne ja kas temas eneses on toimunud mingi muutus

Ei. Seda pole juhtunud – ta on suutnud hoida jalad maad ligi ja sihi silme ees. „Meenutasin endale, kuidas üksikud inimesed ei uskunud sellesse, et hakkan kontserte andma ja tegelen sellega, mida olen soovinud nii väga teha. See tunne on olnud teistsugune.“