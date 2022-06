Paariterapeut avaldab: need on kaks märki sellest, et teie suhe on jõudmas lõpule

Paariterapeut Susanna Abse on kirja pannud mõned hoiatavad märgid, et teie suhe on karile jooksmas. See ei pruugi muidugi tähendada koheselt kõige halvemat, kui teil on mõlemal soov suhet siiski hoida.

Tunned end ebakindlalt ja õnnetuna

Paljud inimesed kogevad oma suhetes mingil hetkel ebakindlust ja kurbust. Need tunded ei tähenda kindlasti ja koheselt aga seda, et teie suhe on hukule määratud. Abse sõnul on selliste tunnete tekkimisel oluline oma kaaslasega rääkida, kuid ta teab ka seda, et paljud ei julge seda teha. Põhjuseks võib olla tunne, et partner ei mõista kogetut.

Suhtes tekkivate probleemide arutamine võib aga aidata teil välja selgitada, kas neid saab parandada või kui te ei sobi teatud asjades kokku.

Mõtled sageli suhtest lahkumisest

Unistus sellest, kuidas oleksid üksi, selle asemel, et olla koos oma kallimaga, on kindlasti märk, mida ei tohiks ignoreerida. Kuid sarnaselt ebakindluse ja õnnetundega ei tähenda see tingimata teie suhte lõppu.

See võib sõltuda sellest, kui sageli teil need mõtted tekivad. Kui olete õnnetu ja mõtlete iga päev oma partnerist lahku minna, võib see olla märk sellest, et on aeg nende fantaasiate järgi tegutseda.

Kui otsustate oma suhte lõpetada, hoiatab Susanna koheselt uut alustamast. Ta ütleb, et sageli seda tehakse, kuid see takistab viimasel suhtel oma lõppu leidmast. Igale asjale on vaja veidikene aega.

allikas: The Sun