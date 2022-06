Pereterapeut Katrin Saali Saul: tülid ei ole suhtele ohtlikud. Ohtlikuks võib saada see, mis juhtub pärast tüli

Pereterapeut Katrin Saali Saul kirjutab oma artiklikogumikus „Miks meil paarisuhet ikka nii väga vaja on?“, et tülid ei ole suhtele ohtlikud. Kõik paarid jõuavad kunagi mingis küsimuses lahkarvamusteni ja enamik paare tülitseb. See on loomulik. Ohtlikuks võib saada see, mis juhtub pärast tüli.