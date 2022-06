Igatsed armastust? Need on põhjused, mis takistavad sul kaaslast leidmast

Kui sa mõtled tihti mineviku peale ja see teeb sind kurvaks ning räägid sageli oma eksidest, siis ei ole see eriti hea. Sa teed nii ainult iseendale rohkem haiget. Ja selline harjumus eemaldab sind su potentsiaalsetest tulevastest. Millisel inimesel võiks tekkida soov sind päästa, kui tundub, et sa ei suudagi oma minevikuvalust üle saada? Katsu sellest üle olla ja mõelda sellele, mida sa päriselt tahad ning alles siis hakka uut suhet otsima.