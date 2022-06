Oska märgata! Just see on põhjus,et pöörduda pigmendilaikudega arsti poole

„Oluline on olla tähelepanelik ning kui pigmendilaik muutub värvuselt või kujult, kasvab märgatavalt kiiresti, eristub teistest või haavandub, tuleks kindlasti dermatoloogi poole pöörduda,“ rõhutas ta.

Lisaks päikesekiirgusele on pigmendilaikude tekkimine konsultandi sõnul seotud pärilikkuse ja hormonaalsete muutustega kehas, näiteks raseduse ajal, imetamise perioodil või hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite tarvitamisel. „Kuna päikesepõletus suureneb oluliselt pigmendilaikude tekkeohtu, peaksid päikesekaitsega eriti hoolikad olema inimesed, kes kasutavad akneravi või tooteid, mis sisaldavad koorivaid aineid nagu AHA happed, sest need teevad naha päikesekiirgusele palju vastuvõtlikumaks,“ rääkis ta.

Kuidas neid ennetada?



Kõige tõhusam pigmendilaikude ennetusmeede on konsultandi sõnul liigse päikese eest kaitsmine. „Päikesekaitse faktorit sisaldavad ka mitmed päevaseks kasutamiseks mõeldud kreemid,“ rõhutas Talbre ja lisas, et meeles peaks pidama, et päikesefaktoriga tooted peaks õhtul kindlasti näonahalt eemaldama.