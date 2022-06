Kuidas sina reageeriksid? Mees valis ootamatu viisi kuidas naise kätt paluda

Kuid vaatamata sellele, et mees arvas, et see on lihtne võimalus küsimus kallimani juhatada ei läinud kõik päris nii, sest DoorDash (kohalik toidukullerifirma- toim.) ajas tellimused sassi ning toimetas paki hoopis ühe teise neiuni.

„DoorDashi mitte ainult ei toonud mulle vale tellimust, vaid ma arvan, et ta ajas mõne vaese mehe plaanid väga sassi,“ muretses vale tellimuse saanud neiu oma sotsiaalmeedias. Kuid tema jälgijad ei pööranud sellele suurt tähelepanu. Pigem läks aruteluks selle üle, kes on see mees, kes oma naist rebitud paberitüki abil ja toidukulleri vahendusel naiseks palub.

„Kas Kanadas on normaalne teha McDonaldsi kaudu abieluettepanekut, väljarebitud paberitüki peale?!“, küsis üks jälgija. Teine lugeja astus mehe kaitse välja ning ütles, et see võib olla okei, sest kõigile ei meeldi suured žestid. Kolmas arvas samuti, et see võib olla sobilik, kui see see sobitub nende suhtega ning on nende endi jaoks kuidagi eriline.“