Kodus töötamine on ajavõit. Sisekujundaja nõuanded, kuidas luua praktiline koht, mis eriti ruumi ei võta

Kui esimesed kodukontorid tekkisid ise ja vastavalt võimalustele, siis tänaseks on paljud endale koju eraldi töötamise nurga soetanud. Sisekujundaja Merlin Miido annab nõu, kuidas õiget kodukontorit luua nii, et see oleks ühtaegu praktiline ja esteetiline.



Esimese asjana tuleks kodukontorit luues läbi mõelda, millised on kodus töötamise vajadused. Kas töölaua ümber on vaja palju hoiuruumi? Kas arvuti juurde on vaja ka muid abivahendeid, nagu eraldiseisev monitor või printer?



„Kui vajad palju hoiuruumi, on mõistlik tekitada töölaua alla kindlasti sahtliboksid ning vajadusel seintele riiulid. Ettenägeliku planeerimise juures võiks kõikidele abivahenditele kapis või laua all peidetud koha leida, sest puhtam lõpptulemus visuaalselt on kasuks nii ilusamale interjöörile kui ka keskendumisvõimele,“ selgitas Miido. „Reguleeritava kõrgusega laud või eraldi arvutimonitor peaks olema igas kodukontoris, sest silmade kõrgusel olev suur ja selge ekraan väsitab palju vähem kui väike ekraan.“



Miido sõnul tuleks kodukontor planeerida korteris või majas sinna, kuhu muud elanikud ja igapäevane olmesagimine tihti ei satu. Kodune puhkekeskkond ja töökeskkond peaksid olema kindlasti eraldatud, et tekitada puhkuseks vajalik keskkonnavahetus.



„Võimalusel peaks ruumil olema uks nii rahulikult töö tegemise kindlustamiseks, kui ka selleks, et töö lõppedes uks enda järel sulgeda. Kui seda võimalust pole, võib kaaluda kontorinurga eraldamiseks väikest vaheseina, kardinat või praktilist riiulit, mis aitaks töö tegemise tsooni piiritleda. Neid variante ei ole väga kallis tekitada,“ ütles Miido.



Veel üks aspekt, mis jääb koduses kontoris tihti tähelepanuta, on valguse olemasolu. Kuigi kodus töötatakse tihti ekraanidega ning seetõttu üritatakse aknaid pimendada, et ekraani nähtavus parem oleks, toetab võimalikult palju naturaalset valgust kodukontoris töötamist nii olulisel määral, et kodune tööala võiks võimalusel paikneda akna läheduses.



„Kui aknast levib ruumi vähe valgust, on hea nipp ruumi seintel dekoratiivsete elementidena kasutada peegleid, mis aitavad valgust ruumis rohkem laiali hajutada ning ruumi valgemaks ja avaramaks teha. Kodukontoris on alati omal kohal ka hea ja kvaliteetne päevavalguslamp,“ rääkis Miido.



Tehniliste üksikasjade kõrval ei tohiks ära unustada töölaua ja -keskkonna inspireerivat ja esteetilist poolt. Töökeskkond võiks olla alati toetav mistõttu peaks iga inimene kasutama oma töölaual või selle kohal seintel elemente, mis talle meeldivad. Olgu selleks mõned inspireerivad tsitaadid, fotod lähedastest või lihtsalt meelepärane kunst või ilusad ja dekoratiivsed esemed lauanurgal.



„Kõigi nendega tasub aga järgida põhimõtet, et vähem on rohkem, sest palju asju töölaual võib tekitada segamini mulje ning see soodustab segaduse tekkimist ka mõtetes ja töös,“ kommenteeris Miido. „Iga ruumi äratab aga ellu üks roheline taim. Seega on lausa kohustuslik heas kodukontoris kasutada roheluse tekitamiseks kas või üht lopsakat rohelist taime.“