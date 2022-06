Salakavalad soovitused: need on üllatavad flirtimisnõuanded, mis panevad ta sind ihaldama

Et viia oma flirtimine uuele tasemele, siis proovi neid kolme nippi, et mehe tähelepanu endale võita.

Flirtides hoia meeles vanu häid tehnikaid nagu naeratamine ja silmkontakti loomine, kuid lisa sinna juurde ka midagi uut ja põnevat. Näiteks, kui tunned, et juuksesalk on silme ees, siis liiguta see näo eest õrna ja aeglase käepuutega. Usu, ta jälgib iga su liigutust!

Flirtimine ei pea läbi saama hetkel, mil kohting läbi saab. Rääkides üllatavatest ja veidi ekstreemsematest nippidest, siis peab mainima alastipiltide saatmist. Kui tunned, et see mees on usaldusväärne, kohting sujus hästi ja tahad, et ta sulle ka peale seda mõtleks, siis saada talle eriline pilt. Ei, sa ei pea kohe täiesti alasti pilti saatma. Tee pilt, kus näitad veidi oma paljast ihu. Proovi näiteks hämaras teha pilt oma rangluust ja võid imestada, kui seksikana see mõjub.