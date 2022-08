Ettevaatust! Selle tähtsa vitamiini puudus võib esile kutsuda psühhiaatrilisi sümptomeid

Hiljutistest uuringutest B12 kohta on leitud, et see vitamiin võib leevendada depressiooni ja ennetada dementsust. Sellegipoolest on öeldud, et selle mõju neuroloogilisele käitumisele on liiga vähe uuritud, et teha paikapanevaid järeldusi.

Selgub, et huvi B-12 vitamiini võimaliku mõju kohta neurovaldkonnas on suur ja seda just eakate seas. Mainimata ei saa ka jätta, et tegu on tähtsa uurimisvaldkonnaga ka loote, imiku ja laste närvisüsteemi arengu juures.

Kui inimesel on vitamiin B-12 puudus, siis võivad sümptomid olla erinevad sõltuvalt inimesest ja sellest, kui ka on tal puudus olnud. Kui tegemist on kerge puudusega, siis tekib enamjaolt vaid väsimustunne. Kui puudulikkus on juba suurem, võib see kujuneda aneemiaks, ehk olukorraks, kus kehal ei ole piisavas koguses terveid punaseid vereliblesid, mis jaotavad kehas hapnikku.

Tõsine B-12 vitamiini vaegus võib aga harvadel juhtudel põhjustada tõsiseid neuroloogilisi ja psühhiaatrilisi sümptomeid. Nende hulka kuuluvad näiteks ärritus, depressioon, dementsus ja psühhoos.

Lisaks nimetatule võib probleeme esineda ka teiste vererakkudega, tekkida võivad põletikud ning samuti võib B-12 puudus põhjustada südame nõrgenemist ja viljatust.

Arvestades, kui tähtsat rolli see vitamiin meie kehas mängib, siis tasub teada, et seda saab kätte loomsest toidust nagu muna ja liha.

Allikas: Insider