Tõehetk! Need on põhjused, miks Hr. Õige ei pruugi sind leida...

Põhjuseid, miks üks naine omale kaaslast leida soovib, ei ole sageli ainult ühesed. Selle taga võib olla lihtsalt soov kogeda regulaarselt intiimsust või see, et tunned pidevat survet, et peaksid samuti kellegi „seltskonda“ tooma. Tegelikkuses juhivad need soovid sind aga Hr. Õigest sootuks eemale.