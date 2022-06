Põletav küsimus! Kui pikk on aluspesu eluiga?

2018. aastal läbi viidud Good Housekeeping Institute uuringust selgub, et aluspükstes elab kokku ligi 10 000 erinevat bakterit ja seda ka peale masinpesu. Selleks, et sellist asja ei juhtuks, tuleb pesta oma pesu korralikult ja mis kõige tähtsam, vahetada tihti. Ilmselt ei ole vaja sulle meelde tuletada, et aluspesu tuleks vahetada ja pesta iga kord peale kandmist.

Sellest hoolimata tuleks aga vahetada aluspesu regulaarselt. Millal aga tuleks selle peale mõtlema hakata? Isegi, kui pealtnäha on su pesu heas korras, ei tähenda see sugugi, et seal baktereid ei oleks. Tegelikult tuleks aluspesu vahetada vähemalt iga poole aasta kuni aasta tagant. Ja loomulikult on ka tähtis see, kui sageli sa oma pesu kannad, võib-olla on sul nii suur valik, et polegi vaja hakata kohe kõike ära viskama.