Tõeline nostalgia! Katrin Lust avaldab, kust ta hankis oma koolilõpukleidi

„Kui praegu loen uudistest, et mõni neiu kulutas oma lõpukleidile 4000 eurot, siis selliseid summasid polnud toona küll kellelgi. Minu ajal õmmeldi kleit ise või saadi kuskilt, mina näiteks hankisin selle Seppäläst. Nüüd, kui mul endal on tütar, vaatan silmanurgast, et johhaidii, mis siis saama hakkab, kui tema kooli lõpetab. Võib-olla peab pangalaenu võtma.“