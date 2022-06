„Esmapilgul see võib kõlada nagu midagi väga insener-tehnilist, kuid tegelikult inimesed puutuvad elektrimasinatega igapäevaselt kokku. Kaasaegses maailmas ei saa inimesed ilma elektrita elada: ei ole võimalik oma mobiiltelefoni laadida, juukseid lokkida, elektrikitarri mängida. Elekter on igal pool ja inimesed puutuvad sellega igapäevaselt kokku. Mulle meeldib uurida rikete põhjusi ja võimalusi neid ennustada. On imeline tunne avastada midagi uut ja panustada paremasse maailma.“