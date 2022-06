On mille nimel pingutada! Need on head asjad, mis sinuga peale halvast suhtest lahkumist juhtuvad

Kui mõistad, et kontrollid tõesti oma õnne, on seda raskem ohustada ümbritsevate olude või inimeste poolt.

Meil kõigil on minevik, mille üle me ehk ei pruugi uhked olla, kuid ei saa vaidlustada, et see kõik juhtus. Ühed õppetunnid on teistest raskemad ära õppida, kuid hoolimata kõigest olid nad olulised, vormides meid sellisteks nagu me oleme täna.