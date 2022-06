Stilistikaõpetaja soovitab: normaalne on laenata ülikonda sõbralt või osta second hand poest

VOCO kutseõpetaja ja moekunstniku Annika Kiidroni kinnitusel ei sõltu mehe piduliku riietuse stiilsus üldse ülikonna hinnast. „Õige ülikond teeb igast mehest James Bondi, aga õige ülikond on lihtsalt hästi istuv ülikond. See tähendab, et ülikond on kandjale paras ja kandja tunneb end selles mugavalt. Kuulsat agenti eristab paljudest meestest kahjuks see, et tema tegutseb ülikonda kandes vabalt ja mõnuga, samas kui paljudel pigem ripub pintsak seljas kui et mees selle välja kannaks,“ ütles ekspert.

VOCO õpetaja tõi välja viis põhimõtet, mida järgides saab iga noormees minna aktusele šiki härrasmehena, sõltumata sellest, kui palju on raha või kas varem on olnud põhjust ülikonda kanda.

Ülikonna võib laenata – peaasi, et istuks hästi seljas

Tänapäeval pole moes kindla lõikega ega kindlast materjalist ülikonnad, loeb ainult see, et kokku tuleks klappiv ja kandjale mugav tervik. Keskkonnateadlikkus on toonud moodi lausa isade ja vanaisade ülikondade kandmise – miks raisata ja toota uut, kui harva kantav piduriie on juba olemas ja korralik? Sama normaalne on laenata ülikonda sõbralt või osta kasvõi 20 euroga second hand poest.

Tähtis on, et pintsak oleks paras: nööp läheb ilma riiet volti kiskumata kinni (pole liiga väike) ja pintsaku õlad ei ripu üle mehe õlgade (pole liiga suur). Triiksärk peab paistma sõrme laiuse jagu nii varrukaotsast kui kuklast pintsaku alt välja. Püksid ei tohi olla päris liibuvad ning sääred peavad ulatuma kinga peale, aga ei tohi seal kuhjuda.

Värvid ja detailid klappigu

Selle aasta meestemoe märksõnad on isikupära ja eristumine. Ülikond võib olla ühevärviline, aga ka mustriline. Tähtis on, et pükste ja pintsaku värvid sobiks kokku. Tänapäeval pigem ei kanta tavalise piduliku riietusena musta värvi ülikonda, see seostub ennekõike black tie ürituste või leinaga. Küll aga sobib hästi hall, sinine, beež – või ka pastelne või valge. Nahkkingad ja vöö peavad olema omavahel sama värvi.