Et kõik õnnestuks! Grillimeister Rain Käärsti põhitõed eriti maitsva jaanigrilli küpsetamiseks

Liha mahlasuse tagamiseks on oluline valida grillimiseks õige temperatuur. Kellel grillimisega vähem kogemust, tasuks alustada liha küpsetamist keskmisel temperatuuril kaane all ja pärast valmimist lasta sellel lahtise grillil kergelt pruunistuda. Küpsemise ajal võib lihatükke keerata niipalju kui vaja.

Grillimise meetodid sõltuvad marinaadist ja lihatükist. Koore, jogurti või majoneesi marinaadis liha grilli kõrbemise vältimiseks keskmisel kuumusel kaane all. Õliga tehtud marinaadis liha küpsetamine on lihtsam. Eelnevalt tuleks aga lihalt õli veidi maha nõrutada, et seda liiga palju grillile ei valguks.

Lihatükk määrab ka küpsetamise viisi. Kõige lihtsam on sealiha sisefileed grillida. Selleks hoia grill intensiivselt kuum, kuid väldi liha üleküpsemist. Välisfilee nõuab rohkem aega ja tahab kaane all keskmisel kuumusel rahulikult küpseda. Kui liha on umbes 10 minutit grillinud, siis lõika kõige jämedamale tükile sälk sisse ning kontrolli selle küpsust. Liha on valmis, kui selle värv on muutunud hallist ühtlaselt valgeks.