Ester Kuntu: ma ei ütle, et argielu on emana raske, aga see on tüütu ja olen pettunud, et sellest nii vähe räägitakse

„Ta mängib palju koos oma isaga. Ma päriselt arvasin, et mängin temaga rohkem – olin mitu aastat ühes peres lapsehoidjaks, mulle on alati lapsed meeldinud –, aga kolm korda päevas toidu tegemine ja pesude pesemine viib mu koduse loomingulisuse üsna piiri peale. Ma ei ütle, et argielu on emana raske, aga see on tüütu ja olen pettunud, et sellest nii vähe räägitakse.“