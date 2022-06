Teleprodutsent Triin Luhats avaldab oma lemmikpaiga Eestimaal: kui kaua eemal olen, igatsen teda nagu armsamat või last

Triinul on üks koht, kuhu ta lihtsalt peab saama. „Paikadel on oma mälu, öeldakse. Minu jaoks on selline paik Saaremaa. Ta on rohkem kui juured. Ma olen temast nii läbi kasvanud, et kui kaua eemal olen, igatsen teda nagu armsamat või last. Kui olen ära närtsutatud ja siis Saaremaale saan ja juured sisse ajan… Kaks päeva ja mu peregi ütleb, et emme on justkui teine inimene.“