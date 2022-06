Spordientusiast Sandra Raju edukast kaalulangetusest: sa paned käest oma neljanda kohukese ja lähed lifti asemel trepist

Sandra leiab, et enda välimusele tähelepanu pööramine ja vajadusel kaalu langetamisest rääkimine ei tohiks olla teema, mida eitada või ühiskondlikult ebaeetiliseks tõlgendada ja maha vaikida.

,,Alles hiljuti oli meil ‘’Asi on minus’’ tegijate Killu Kolsari ja Sandra Vabarnaga arutelu väite üle, et väline ei ole oluline. Ma ei mäleta, kuidas see täpselt oli, aga tean, et see puudutas mind väga ja tõin välja, et tegelikult ju on oluline. Välimus on oluline väga paljude inimeste jaoks ja mingis mõttes peabki olema. Juba füüsilises võtmes – terves kehas terve vaim. Muidugi on erandlikke geneetilisi probleeme ja haigusi, mis põhjustavad rasvumist, aga evolutsiooniliselt ei ole me inimestena loodud olema ülekaalulised. Lihtne on öelda, et ma ei tahagi midagi muuta. Aga oled Sa proovinud elada oma elu nii, et Sul on tervis korras, rohkem energiat, vähem kilosid turjal, mistõttu suudad Sa teha asju, mida praegu ette ei kujutakski?’’

,,Mingi osa minust saab aru inimestest, kes ei ole sportlikud ja kes ütlevad, et nad vihkavad sporti. Sest sport ongi raske ja sunnib sind tegema asju, mis on ebamugavad. Aga that’s life!

Vahel tahaks inimesi õlgadest raputada ja öelda neile, et pinguta ometi! Millegipärast pole aga selliste asjade välja ütlemine enam kohane. Inimesed on tundlikud ja see on otseselt seotud pingutamise võimekusega. Näiteks spordiinimeste puhul – kui sa oskad pingutada, oskad sa vastu võtta ka tagasiside, kas siis iseenda või treeneri käest. Kui sa aga pole õppinud saama tagasisidet, siis pole sa ka suuteline vastu võtma infot, kui keegi ütleb, et kas oled mõelnud tervislikumalt sööma ja liikuma hakata. Ma ei ütle, et trenn peab alati olema raske ja toitumine hardcore tervislik, aga peab olema distsipliin – see, et sa paned käest oma neljanda kohukese ja lähed lifti asemel trepist.