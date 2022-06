Soovid kaalust alla võtta? Selleks pole vaja dieeti - piisab, kui väldid õhtuti neid toite

Võib juhtuda, et teie kaal ei alane isegi, kui jälgite oma toitumist ja sööte vähem. See tähendab, et tuleb süüa teadlikult toiduaineid, mis ei mõjutaks kehakaalu nii drastiliselt. Kaalust alla võtmiseks ei pea hakkama dieeti pidama, piisab ka oma toitumisharjumuste muutmisest. Tihtipeale on ülekaalu põhjuseks just valesti söömine, näiteks süüakse õhtul liiga palju. Ainevahetus ei tööta öösel nii efektiivselt kui päeval ja kõik kalorid muutuvad rasvaks.