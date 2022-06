„Peale üht kirevat jaanipidu otsustasime elukaaslasega, et ilm on nii ilus, peas sumiseb nii mõnusasti, ei raatsi veel koju minna, iha on ka üpris suur. Jalutasime lähedalasuvasse randa. Ja kui tavaliselt minu elukaaslasele meeldib natuke tiigrilik, jõulisem seks tugevate tõugetega, siis tollel jaaniööl oli ta täiesti äravahetatud - nii intiimset, hella, armastust tulvil vahekorda ei ole mul veel elus olnud. Lamasime liival, hoidsime kätest kinni ja armatsesime. Imeilus hetk sai kiire lõpu, kui