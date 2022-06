Vastuvõetud otsus on pannud kihama ka sotsiaalmeedia. Oma nördimust on avaldanud paljud kuulsused nii Eestist kui ka välismaalt.

Näiteks kirjutas oma sotsiaalmeediakontol endine USA esileedi Michelle Obama, et tema süda on valust murtud. „Mu süda on murtud. Mu süda on murtud nende inimeste pärast, kes kaotasid täna oma õiguse otsustada ise oma keha üle,“ alustas postitust Obama ning tundis muret ka kõikide meditsiinitöötajate pärast, kes võivad keelu eirates ise teo eest vangi minna.