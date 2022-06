Näitlejanna Cynthia Nixon avameelselt ema illegaalsest abordist: see oli olnud kohutav kogemus

Käesoleva uudise varjus on tulnud lagedale ka mitmete naiste lood, kes on kunagi pidanud selle raske otsuse vastu võtma. Juba 2018.aastal rääkis Seksi ja linna staar Cynthia Nixon ajakirjale People väga isikliku loo oma emast.

Nimelt oli tema ema tema sunnitud1960. aastatel ebaseaduslikult aborti tegema. „Abordiõigus ja reproduktiivõigus on minu jaoks väga isiklik probleem. Mu ema tegi siin New Yorgi osariigis abordi enne, kui see oli seaduslik. Ning kui ma olin piisavalt vana, rääkis ta mulle sellest.“

Põhjus, miks ema otsustas läbielatut ka tütrega jagada peitus just selles, mille eest me täna seisame-õigus teha oma kehaga seonduvaid valikuid ise.

„Mu emal oli väga raske sellest rääkida,“ lisas näitleja. „Ta ei rääkinud paljusid detaile, kuid tema jaoks oli väga oluline öelda mulle, et ta oli teinud aborti ja ebaseaduslikult. See oli olnud kohutav kogemus ning ta tahtis, et ma selles veenduksin. Ta tahtis, et teaksin tema lugu, et oskaksin täielikult hinnata, kui oluline on otsustada ise oma kehaga seonduva üle,“ rääkis Nixon juba toona.

„Ebaseaduslikel abortidel on sageli laastav mõju naiste tervisele ja mõnikord ka elule,“ ütles Nixon. „Me ei peaks kunagi tagasi pöörduma aega, kus naine tunneb, et peab tegema sellise valiku.... Et ükski naine ei tunneks enam kunagi, et on sunnitud sellise valiku ees seisma.“

USA abordiseadus pärineb kohtuasjal Roe vs. Wade, mis pani paika, et Ameerika naiste põhiõigus on otsustada raseduse katkestamise üle. Reedel otsustas USA ülemkohus pool sajandit kehtinud seaduse tühistada.