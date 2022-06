Laulja Phoebe Bridgers tunnistab aborti: see oli lihtne. Igaüks väärib sellist võimalust

„Ma tegin abordi eelmise aasta oktoobris, kui olin tuuril. Käisin Planned Parenthoodis (Planned Parenthood on mittetulundusühing, mis pakub reproduktiivtervishoiuteenust Ameerika Ühendriikides ja kogu maailmas- toim.), kus nad andsid mulle aborditableti. See oli lihtne. Igaüks väärib sellist võimalust,“ kirjutas Bridgers.

„Naised ei peaks avalikustama privaatset teavet, kuid me peame ka mõistma, kui tavaline abort on ning kui erinevad põhjused selle tegemiseks on,“ kirjutas kolmas fänn sotsiaalvõrgustikus ning tunnistas ka ise, et on pidanud kunagi abordi valima.

Bridgersi avaldusele vastas ka Planned Parenthoodi tegevjuht Alexis McGill Johnson: „Olgem selged: abort on seaduslik. See on endiselt teie õigus Planned Parenthood tervisekeskused jäävad avatuks, abort on praegu endiselt seaduslik ja me jätkame võitlust, et kaitsta võimalust pääseda ohutule ja legaalsele abordile.“