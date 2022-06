Elektritõukerattaga õnnetusse sattunud Marie: soovin kunagi taas normaalselt kõndida

„Otsustasin oma lugu jagada peale seda, kui lugesin Tartus juhtunud traagilisest õnnetusest 13-aastase poisiga. Loodan, et ehe näide minu näol paneks kasvõi ühe inimese mu sõbralistist hoolikamalt elektritõukerattaga liiklema.“

19. mai hommik oli Marie jaoks täiesti tavaline, kuid millegipärast otsustas ta just siis tööle sõitmiseks valida elektritõukeratta. „Tööle ma sellel ega järgnevatel päevadel ei jõudnudki, sest umbes sada meetrit enne sihtpunkti jõudmist juhtus õnnetus,“ meenutab naine, kes on õnnelik, et kukkus vaid põlvedele. Vigastused olid aga siiski tõsised.