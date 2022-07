Enne, kui suvi jälle mööda läheb! Üritus, mille võiksid kindlasti saabuval nädalavahetusel ära teha

Vali ootamatu asukoht

Tavaliselt kutsutakse sõbrad sööma terrassile või välikööki, aga saab ka teisiti. Meeldejääva õhustiku ja õdusa meeleolu saab luua nii avaral aiamurul, põõsaste vahel tuulevarjus, aia kõrval asuvas mustikametsas või lähedases mererannas selleks lubatud kohas. Mida ootamatum koht toidulauale valida, seda vahvam.



Loo sobiv atmosfäär

Õues asuva peokoha ehtimiseks on kümneid võimalusi alates värvilistest lipukestest ja õhupallidest ning lõpetades küünalde või lõkketulega. Aeda võib sättida rippkiige, ehitada euroalustest ja suurtest parjadest mugava diivani või püstitada lastele tipitelgi.



Mõtle valguselementidele

Küünlaid võib paigutada aiamurule erinevatesse köögist üle jäänud klaaspurkidesse või jõululaternatesse. Teeküünlaid võib riputada ka väikeste purgikestega viljapuude okstele, riputuskonksu saab valmistada näiteks traadist, küll on tähtis jälgida, et tuleohutus oleks tagatud. Kui elavat tuld ei saa või ei tohi kasutada, siis lisavad aiale romantilist hõngu väikesed päikesetoimel lambikesed või valgusketid.



Laena sisustuselemente toast

Pole põhjust muretseda, kui õues pole piisavalt toole, laudu ja muid sisustuselemente, sest kuiva ilmaga või katusealuses kohas, saab praktiliselt kõike toast laenuks võtta. Hubast ja isikupärast õhustikku saab luua vana ja uut kombineerides ning eri stiile kokku sobitades, seega pole õuepeol põhjust põdeda, et laua ümber on erinevad toolid ning kohvitamiseks on lastetoast toodud istumispadjad. Päris vaip, olgu siis ilmastikukindel punutis või ajutiselt õue toodud kaltsuvaip, annab samuti õhustikule palju juurde.



Serveeri toitu ebatavalistest anumatest

Õuepeol ei pea olema toit kandikutel ja jook spetsiaalses küüleris. Toitu võib serveerida puidust kastides või korvides, väikestes ämbrites või kasvõi lauajuppidel. Matsaka tordi jaoks võib lõigata suuremast plangust sobiva tüki. Joogid võib panna jääga suurde plekist vanni, kahvlid ja lusikad keraamilisse lillepotti või romantilisse kastekannu.



Säti lilled lauale ja laua ümber

Suvepeo osaks võivad olla nii lõikelilled kui ka lilled, mis kasvavad peenras ja potis. Seejuures ei pea lauakaunistuseks olema tingimata lill, ka potis tomat või kuumaasikas täidab hästi seda rolli. Lillevaas võib olla traditsiooniline, aga selle asemel võib kasutada ka mõnd efektset kannu või ämbrit.



Pane maitsetaimed käeulatusse

Suvisel aiapeol võiks olla tavaliste maitseainete asemel potid värskete maitsetaimedega, sõltuvalt valitud menüüst näiteks basiilik, münt, petersell, oregano, rukola või spinat.



Ehi toidulaud pidurüüsse

Õues süües kasutatakse ebamõistlikult sageli linata lauda ja ühekordseid toidunõusid, kuigi laudlina ja nõude õue viimine pole suur vaev ja mõlemaid saab masinas pesta. Kuna laud on peo keskpunkt, siis võiks see olla pidulik. Suveüritusel ei pea laudlina olema valge, see võib olla ka lilleline, mündiroheline, helekollane või sirelililla.



Aseta lauale küünlad

Isegi valgete ööde ajal tekitavad küünlad hubase tunde ja aitavad luua sooja õhustikku. Küünlad võivad olla asetatud uhkesse küünlajalga, uputatud klaaspurkidesse või riputatud laua kohale, neid võib olla üks või mitu, need võivad olla pisikesed või suured.



Too pleedid ja padjad õue

Kui õues välitingimustesse sobivaid pleede ja dekoratiivpatju pole, siis võib needki üheks õhtuks elutoast välja tuua. Kui on soov, et külalised kohe pärast sööki ei lahkuks, tuleb hoolitseda, et neil on mugav ja soe. Õuepeol pole tähtis, et tekstiilid oleks samas stiilis, väike eklektika on pigem boonuseks.



Enneta sääski

Stiilse aiapeo võivad kahjuks nurjata sääsed, seega tasuks eelnevalt mõelda läbi, kuidas neid peletada – kas valida sääseküünlad või muud vahendid.