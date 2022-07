Hoia oma nahka! Päikesekiirgus on Eestis reeglina kõige ohtlikum just selles ajavahemikus

Niine Nahakliiniku dermatoveneroloog Ulvi Loite sõnab, et kuigi siinne UV-kiirguse tase on madalam kui troopilise kliimaga lõunamaades, on ka meie tingimustes oluline juba mai keskpaigast kuni septembri alguseni kasutada UV-kaitsekreeme, mille SPF tugevus on 30 või rohkemgi.