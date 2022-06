Vanemad tööl, lapsed naudivad vaheajal üksinda kodus olemist? Koolivaheaja ulakuste keskmine hind on 400 eurot

Valdav osa lastega seotud kodukindlustuse kahjusid on tingitud olukordadest, kus lapsed mänguhoos ajavad midagi ümber, pillavad maha või viskavad midagi, näiteks vastu telekat. ERGO kahjukäsitlusvaldkonna juhi Caterina Lepvaltsi sõnul sagenevad taolised olukorrad just perioodil, kus lapsed on juba vaheajal, kuid vanematel ei ole veel suvepuhkus alanud. „Näeme, et paljud juhtumid on ilmselgelt laste omalooming ja isetegevus, mida kas igavusest või uudishimust katsetatakse,“ lisas Lepvalts.