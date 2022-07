Kuumalaine ja ilusad lilled ei käi kokku ehk kustuta aia janu õigesti: kasta harva, aga põhjalikult

Kuumal ajal vajavad kastmist nii muru, lillepeenrad, ampli-, kasti- ja potitaimed, köögiviljad kui ka marjapõõsad. Kõige suurem janu on suurte lehtedega taimedel ja neil, mis kasvavad liivases pinnases, puud ja põõsad saavad suuresti ise hakkama ning kergem on ka neil aiapidajatel, kel on aias turbane või savine muld.



Reegel nr 1 – kasta harva, aga ohtralt

Päikeselise ja palava ilmaga tuleb palju kasta, aga tihti tehakse seda valesti – taimi ei tohi kasta liiga sageli ja pindmiselt, vaid harva ja põhjalikult. Kui taim saab vett sageli, aga ebapiisavalt, siis kerkivad juured mulla pinnakihti ja taim muutub hoopis janusemaks. Testida saab näppu mulda pistes – kui sõrm ei saa üleni niiskeks, vajab taim veel kastmist. Mida palavam päev, seda rohkem taimed vett vajavad, aga see ei tähenda, et peaks kastma kolm korda päevas, vaid et vett tuleb valada korraga taimele rohkem.



Reegel nr 2 – kasta varahommikul või hilisõhtul

Kui vähegi võimalik, ei tasu jätta kastmistööd lõunasele ajale, mil päike on kõrgel. Kasta võiks hommikul vara või õhtul hilja, kui õhutemperatuur on madalam, sest siis aurab vett vähem ära. Kui päeval on nii päikest kui pilvi, tasub eelistada kastmiseks pilvisemat aega.



Reegel nr 3 – kasta enne või pärast vihma

Kasta võiks ka pärast kerget vihmasabinat, sest vesi imendub paremini juba niiskes mullas. Pärast paduvihma pole kastmine muidugi vajalik. Testida võiks näpuga, kui muld ei ole sügavalt niiske, vajab taim veel vett. Kuna taim saab vee kätte juurtest, siis pole reeglina lehtede kastmisest kasu, vesi tuleb suunata juure lähedale.



Reegel nr 4 – pööra suurt tähelepanu hiljuti istutatud taimedele

Kuivus ja kuumus on eriti ohtlikud hiljuti istutatud taimedele ja värskelt külvatud murule, neid tuleb praegusel kuival ajal kasta korralikult. Kui täiskasvanud puud ja põõsad saavad reeglina hakkama, siis sel kevadel või suvel istutatud taimed vajavad praegu tublisti kastmist.



Reegel nr 5 – ära kasuta jääkülma vett