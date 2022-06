Kiirabiarst hoiatab: kindlasti tasub sellise kuumaga olla kõigil ettevaatlik

Päeval õues töötades või liikudes tuleks leida vähemalt üks kord tunnis aega lasta kehal jahtuda – kas õues varjus või kunstkliimaga ruumis. Riided peavad olema õhku läbilaskvad ja võimaldama higi aurustumist. Õues olles on vajalik kerge peakate, et vältida päikesepistet. Vett tuleb juua 2–2,5 liitrit päevas.

Kui on plaanis seltskonnaga väljas aega veeta, siis tuleks eelnevalt kokku leppida kaine grupijuht, kes jälgiks, et keegi ei jääks randa või mujale päikese kätte magama.

Sooja ilmaga aitab Tallinnas janu kustutada ligi 40 avalikku veekraani, selleks on AS Tallinna Vesi avanud linnaruumis avalikud veevõtukohad, ühtlasi pakuvad tasuta kraanivett ka paljud pealinna söögikohad. Tallinna avalikud kraanid on kantud veebikaardile ning kõik joogipunktid on märgistatud QR-koodiga, mida skaneerides näeb ka teisi kaardil asuvaid veevõtupunkte.