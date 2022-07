Ole sina ka targem: ükski intelligentne naine ei huvitu meestest, kellel on taolised probleemid

Tal pole kindlat töökohta

See peaks sind ettevaatlikuks tegema. Kui sa kohtud mehega, kellel pole kindlat töökohta, siis mine parem oma teed. Kui tal on siin ja seal mõned otsad ja „midagi liigub“, siis ära hakka ootama. Sest kui ta on kord harjunud juba sinu kulul elama, siis on sul väga raske teda muuta.

Ta teeb seksistlikke JA rassistlikke

Kindel ei. Täiesti välistatud. Sa võid sellise mehe kohe sealsamas maha jätta ilma ainsagi vabanduseta. Ära unusta, et sinu elus ei tohi olla ruumi vihale, teadmatusele ja tolerantsuse puudumisele.

Tal on sõltuvusprobleemid

Milline naine tahaks elada alkohooliku kõrval? Aeg-ajalt alkoholi tarbimine ei ole muidugi kuritegu, aga kui tegemist on sõltuvusega, on see juba teine lugu. Sest sellisel juhul on alkohol ja ehk ka uimastid selle mehe elus esimesel kohal.

Ta ei tea, mida ta oma eluga teha tahaks

See on normaalne, kui inimene tunneb ebakindlust tuleviku suhtes. Kui täiskasvanud mees aga räägib nii nagu ta oleks ikka veel poisike, on midagi valesti. Kui tal pole ainsatki ideed, mida ta teha tahab, on see imelik.

Ta on ebaviisakas sinu lähedaste vastu ja räägib neist halvasti

Sina ja ainult sina võid rääkida ebaviisakalt oma sõpradest ja sugulastest. Me kõik oleme mõnikord liiga kriitilised oma lähedaste vastu aga nad on meile ikkagi tähtsad ja see annab meile selleks õiguse. Kui aga inimene, kellel sellist õigust ei ole, julgeb solvata sinu lähedasi või sõpru, siis las ta pakib oma kohvrid.

Ta on seelikukütt

Isegi, kui seda pole veel teaduslikult tõestatud, et üks naistekütt jääb igaveseks naiste järgi jooksma, siis kui sa näed, et ta on kergemeelne või petnud oma naist minevikus, siis ära raiska tema peale oma väärtuslikku aega. Sa ei taha anda talle ju võimalust, et ta sind petaks?

Tal pole üldse sääste

Kui 20-aastasel inimesel pole säästukontot, pole selles veel midagi imelikku. Hiljem aga peaks inimesel juba mingid säästud siiski olema. Ükskõik siis, kui palju raha ta kõrvale on suutnud panna.

Ta on armukade