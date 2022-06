Millises vanuses voodipartneritest salamisi unistatakse?

Mida enam aastaid mehel turjal, seda vabameelsem on tema unistuste daamide vanusevahemik. Teadlaste sõnastuse kohaselt vananevad mehed kiiremini kui nende unistuste partnerid ja naise rahuldamisega hakkama saamine on tõsine peavalu.

Kui vana on vanem ja noor on noorem partner?

Naine eelistab meest, kes on temast kuni 2 aastat noorem või kuni 5 aastat vanem. Meeste puhul on see vahemik veidike suurem, jäädes –6 kuni +5 aastani nende enda vanuse suhtes. Siiski on tavalisem, et mehel on noorem naine, kui et naisel noorem mees. Mehed hoolimata oma vanusest unistavad kahekümnendates naistest.

Miks siiski ei ole iga mehe käevangus kahekümnendates neiu?

Naiste viljakus on haripunktis teismeliseeast kuni kahekümnendate teise pooleni. Naised on selles vanuses partneri valikul väga kriitilised. Evolutionary Psychology läbi viidud uuringus järeldus, et mehed eelistavad reeglina endast nooremaid naisi. See vast ei ole uudiskünnist ületav uus teadmine kellelegi. Loodus on paarisuhete piirjooned paika pannud, jättes naistele otsustusvõimu. Tänu naiste eelistustele jagada naudinguid ainult meestega, kes on neist kuni 2 aastat nooremad või kuni 5 aastat vanemad, ei ole täitunud paljude meeste unistus endast oluliselt nooremast naisest. Aga unistatakse siiski!

Musta Pantri perenaine Inna meenutab toredat vestlust sõbrannadega kahekümneselt Moskva kohvikus. Selles vanuses oli mehe juures kolm olulist kriteeriumit: hell süda, seks, raha.

Kahekümnendate lõpus jõuti sama seltskonnaga järeldusele, et kui mehel on kaks kolmest olemas, siis on juba väga hea. Kolmekümnendates piisavat, kui üks kolmest on olemas. Selle peale sõbrannadega nagu ei tuldudki, et mehe enda eelistused kuidagi valiku tegemisel olulised oleksid. Oluline on ikka see, mis naist mehe juures ligi tõmbab. Natuke piinlik küll, aga emake loodus on naised selliseks loonud.