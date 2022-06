Oi ei! Need asjad annavad vihjeid, et su kallim mängib topeltmängu

Isegi kõige kavalamad mehed ei suuda alati varjata petmist. Ja õnneks on märke, mis ei peta. Seega, kui sul on tekkinud kahtlused oma mehe suhtes, siis on täiesti võimalik, et sa ei kujuta endale ainult kõike ette ja et su kahtlustel on alust. Millised märgid viitavad sellele, et su mees sind petab?

Ta on eemalolev

Ta hoidub füüsilisest kontaktist, puutub sinuga kokku nii vähe kui võimalik, ei ütle sulle enam midagi ilusat. Kui ta on korraga ilma mingi põhjuseta hakanud sinust eemale hoidma, siis on see ilmselge märk sellest, et midagi on teie vahel korrast ära. Võimalik, et tal on töö juures probleeme või on tal lihtsalt rasked ajad. Aga üldiselt on see märk, et ta on muutunud eemalolevaks selle tõttu, et tal on raske sulle silma vaadates valetada. Kõige parem oleks temaga sellest rääkida. Ütle talle, et sa näed, et ta on hakanud korraga sinust eemale hoidma ja tahaksid mõista selle põhjust. Kõiki mehi see rääkima ei pane aga vähemalt sina oled oma südame pealt ära rääkinud selle, mis sind vaevab ja andnud talle teada, et nüüd on tema kord sulle tõtt rääkida.

Te ei ole enam vahekorras

Kui mees hoidub vahekordadest oma naisega, on see üldiselt halb märk. See ei tähenda tingimata, et ta sind petab, sest mõnikord lihtsalt tekib libiido langus või on põhjuseks mõni muu asi. Räägi oma kaaslasega sellest.

Tal on sageli selliseid kokkusaamisi, mis jäävad hilise õhtu peale

Sa näed teda harva, eriti õhtusel ajal on tal tihti tegemist, koosolekud töö juures, sõbrad jne. Kui te aga peaaegu üldse enam ei kohtu ja harva teineteist näete, võib see olla sellepärast, et tal on keegi teine. Ära hakka detektiivi mängima, see muudaks olukorra ainult hullemaks. Kui ta aga ütleb, et tal on ärilõuna, siis on ilmselt lihtne helistada tema töö juurde ja kontrollida järgi.

Ta on hakanud enda eest rohkem hoolitsema