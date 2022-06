Pidevat välimusemuutust vajav naine: lõpuks tundus mu nägu mulle ilmetu ja „liiga loomulik“

Naise sõnul oli tema edevus paari aasta eest vaid pinnapealne. Nii tegi ta näiteks juustele keratiinihooldust ning võttis toidulisandeid. Täitesüste ega noa all käimist polnud ta veel katsetanud. „Ma polnud kunagi noa alla läinud, nahatäiteaineid katsetanud ega kulutanud. Mitte sellepärast, et ma oleksin selle vastu, vaid sellepärast, et mulle ei tulnud pähegi, et ma ei pea ootama 60aastaseks saamist, et siis täiel rinnal elama hakata!“