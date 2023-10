Kitsikuses elamine pani mõtlema! Naine otsustas oma mehe tööle rakendada: inimesed on siiralt huvitatud

Võimalusele lisaraha teenida, mõtles Laura kohe oma 41-aastasele abikaasale Jamesile, kes on andekas ja põhjalik meistrimees.

Laura rääkis, kuidas James muutis nende kodu tõeliselt mõnusaks, tehes kõikidele pereliikmetele ise voodid. Näiteks tegi James neile ka äärmiselt laia perevoodi, sest lapsed keeldusid oma voodites magamast. „Samuti sisustas ta köögi ja tegi meile ise söögilaua ning tegeles seinade värvimise, kaunistamise, plaatimise ja vaipade paigaldamisega,“ räägib pereema.

Laura ütles: „Ta oskab kõike majas ja aias hästi teha, nii et ma mõtlesin, et miks mitte neid oskusi kasutada ka teistele pakkuda ning anda võimalus teda palgata?“ Mõeldud tehtud! Laura tegi mehele kodulehe, mis kandis pealkirja „Rent my hubby“ ehk Rendi minu abikaasa ning reklaamis seda Facebookis ja populaarses rakenduses Nextdoor. Huviliste arv üllatas nii Laurat kui ka Jamesi!

„Inimesed on siiralt huvitatud. Mõnedel on olnud vale idee ja nad arvasid, et palkan Jamesi hoopis millegi muu jaoks!,“ naerab Laura ja lisab, et isegi kui hinnad väga lakke hüppavad, ei kavatse ta oma meest sel viisil välja pakkuda.

Enamik inimesi arvab, et see võimalus on suurepärane, sest sageli puuduvad kodudes mehed, kel oleksid sellised oskused ning suured firmad keelduvad pigem pisitöid ette võtmast, kuna see ei tasu ära.

„Mõnikord on kiirem ja lihtsam panna kedagi tegema tööd, mida oleme oodanud, et meie abikaasad teeksid, sest sageli läheb neil liiga kaua,“ räägib Laura kõigi naiste eest.

Jamesi „rendi“ hind on keskmiselt 35 naela maja kohta ja ükski töö pole liiga väike. „See võib olla ka teleri seinale kinnitamine, ruloo paigaldamine või aia värvimine,“ loetleb naine ja lisab, et soovivad hoida tasud minimaalsed ja olla inimestega ausad. „ Teeme allahindlusi puuetega inimestele, hooldajatele, universaalkrediiti kasutavatele inimestele ja üle 65-aastastele.“

Nutikas või mis?

allikas: The Sun