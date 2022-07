Iga sentimeeter loeb! Haruldase haigusega Lara, Tessa, Sander-Lucas ja Hans Johannes vajavad abi, et kasvada

Nüüd on aga abi käeulatuses – uus ravim Voxzogo, mis parandaks oluliselt laste elukvaliteeti, kuid on ülikallis – ühe lapse ravi maksab aastas üle 200 000 euro. Eesti Haigekassa on andnud ravimi erandkorras rahastamistaotlusele eitava vastuse.

Akondroplaasia on geneetiline haigus, mida põhjustab FGFR3 geeni mutatsioon c.1138G>A ning mis avaldub lühikese ja ebaproportsionaalse kasvu näol – inimese jäsemed on ülilühikesed, pea suhteliselt suur. Täiskasvanuea lõppkasv on akondroplaasia korral keskmiselt 122 cm. Lapse vanemad ja teised pereliikmed on tavaliselt terved.

Inimese vaimseid võimeid haigus ei mõjuta, küll aga esineb risk keskkõrva probleemide (sh kuulmislanguse), obstruktiivse uneapnoe ning rühihäirete väljakujunemiseks, samuti kaasnevad ebaproportsionaalse kehaga tugevad selja- ja jalavalud juba lapseeas. „Juba 3-aastaselt on lapsel tugevad selja-, pea- ja luuvalud,“ kirjeldab ühe abivajava lapse, Tessa ema probleemi tõsidust.

Ravim Voxzogo on Euroopas ning USAs müügiloa saanud esmakordne akondroplaasia raviks mõeldud ravim, mille kasutamisel paraneb pikkuse kasv keskmiselt 1,57 cm aastas. Hetkel on ravimi alternatiiviks ainult jäsemete pikendamise operatsioon, kuid sellest taastumine on äärmiselt raske ja pikaajaline ning tüsistuste tõenäosus väga suur, mistõttu võetakse operatsioon ette vaid möödapääsmatu vajaduse korral.

Ravimit Voxzogo saab kasutada kuni epifüüside ehk luuotste sulgemiseni, seega kuni 16–17-eluaastani, mis võiks kasvuperioodi lõpuks tagada kuni paarkümmend sentimeetrit juurdekasvu. Ravi tulemusel ei hakka kasvama lapse pea, kael, rindkere jms, vaid ravi mõjub ainult jäsemetele. Kuivõrd käed ja jalad kasvavad selle abil pikemaks, paranevad kehaproportsioonid ning see aitab leevendada koormust seljale ja jalgadele ning seeläbi ka selja- ja jalavalusid, samuti paraneb märkimisväärselt laste igapäevane toimetulek. Oluline on ravi alustamine võimalikult varakult, et saada ravist maksimaalset kasu.