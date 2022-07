OHHOO, kas tõesti see lihtne asi aitab sääsepunni sügeluse vastu?

Ükskõik, kus sa ka ei elaks, on suur tõenäosus, et iga õhtu õues olles on kuulda mõne aja tagant laksu vastu enda kehaosa. Ja ükskõik kui usin detektiiv sa ka ei oleks ja kui tihti ei pihustaks uuesti sääsetõrjet endale peale, on ikka mõni sääsepunn tekkinud. Kuidas siis seda sügelust leevendada?