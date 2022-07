Tasub teada! Kas alasti magamine on tõesti tervislikum kui pidžaamaga?

Paljud inimesed usuvad, et hea une jaoks on vaja pidžaamaga olla. Kuid siin on peidus alasti tõde: ükski uuring ei kinnita otseselt, et pidžaamaga magamine toob kaasa parema une. Niisiis, kas on tõesti oluline enne magamaminemist pidžaama selga panna või peaks just harrastama riiete seljast koorimist?