Kas tead, kui paljud naised on esimesel kohtingul voodisse hüppamist kahetsenud? Silmiavavad soolised erinevused

Magamine „Naised teevad korraga palju ja on paindlikud, seega kasutavad nad rohkem enda aju. Seetõttu on nende unevajadus suurem - nad vajavad kuskil 20 minutit rohkem lisaund kui mehed,“ ütleb uneekspert Jim Horne.

Mis puutub meestesse, siis nad magavad paremini, kui jagavad partneriga voodit. Samas naiste uni on sageli häiritud, kui peavad partneriga voodit jagama.

Seks

Ligikaudu 40% naistest on esimesel kohtingul voodisse hüppamist kahetsenud, vastassoost vaid 27% ning enam kui kolmandik meestest väidavad, et on leidnud armastuse pärast esimene kohtingu lõppemist.