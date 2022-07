Beebibuum on täies hoos. Ahastuses ema: palun, jätke sellised asjad katsikule toomata!

„Sain kaks kuud tagasi emaks ja nüüd on kõik pereliikmed-sõbrad katsikul käinud. Ehk tegin ma ise suure vea, ei hakanud kellelegi ütlema, mida kindlasti mitte tuua, ei tahtnud endast jätta nõmedat ja käsutavat muljet, et meile ei sobi miski, aga see oli vale lähenemine. Mu kahekuuse beebi pisikeses toanurgas on nüüd kaisuloomad. Ei, mitte armas pisike mängukaru, millega asi piirdub. Neid on kümme. Kellest üks on see üle-elu suuruses kaisuloom. Sõbranna ütles entusiastlikult, et te saate nii nunnusid pilte teha, näha kuude kaupa, kuidas beebi mõmmiga võrreldes kasvab...