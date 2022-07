Eesti mees koostas karmi nimekirja, milles ta teeb selgeks, millised omadused teevad naise koledaks

„Sellised naised on ilusad, kellel on loomulik naturaalne ja naiselik välimus. Naise teevad koledaks väga tehisliku välimusega juuksevärv (näiteks sinised või rohelised juuksed) ja tätoveeringud. Ka see on kole, kui naisel on mehelik poisipea soeng, rastapatsid või kõik juuksed väga peenetesse patsidesse punutud.

Ka võlts-silikoonrinnad on koledad, sest tegelikult on välimuse järgi alati aru saada kui rindadesse on plastikut pandud. Isegi kui naisel on looduse poolt antud väikesed rinnad, on see tegelikult endiselt ilusam kui plastikut täis pumbatud võltsrinnad.“