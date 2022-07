28aastane mees esimesel kohtingul seksimisest: kellel sellise asja jaoks aega on? Minul ei ole!

„Mul on nii kiire eluviis ja töögraafik, et ütlen ausalt – kui naisega on esmakohtingul hea klapp ja õhtu möödub lõbusalt, siis ma vaataks kohe ära, milline klapp voodis on. Milleks siin edasi-tagasi leelotada (mõned naised vist isegi ei anna end mitu kuud kätte!) ja hiljem avastada, et voodis on täiesti teised huvid. Kellel sellise asja jaoks aega on? Minul ei ole.