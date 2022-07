Kui lihtsalt ei tõuse... ehk mida teha ebakindla erektsiooniga? Kuhu see kaob ja miks?

Kuhu erektsioonid kaovad?

Põhjuseid, miks suguti kõvaks ei lähe või erektsioon ära kaob, saab hästi üldistatult jagada kahte gruppi:

1) Üldine tervislik seisund: ülekaal, väheliikuv eluviis, suitsetamine, alkoholi ja narkootikumide tarvitamine, teatud kroonilised haigused ja ravimid - need kõik võivad erineval moel mõjutada seda, kuidas erektsiooni toimimiseks vajalikud närvid ja veresooned mehe kehas funktsioneerivad. Tervisliku tausta osas peaks erektsioonimurede korral kindlasti konsulteerima arstiga, nt meestearstiga või uroloogiga. Kõige tähtsam on arstlik visiit keskealistele ja vanematele meestele, sest erektsiooniprobleem võib olla varjatud südame-veresoonkonnahaiguste esimeseks tunnuseks ning selle tähelepanuta jätmine võib mehe üldise tervise ohtu seada (suurenenud võib olla nt südameinfarkti risk). Siiski on arsti külastamine soovitatav ka noorematele meestele, sest vahel võib neilgi esineda terviseprobleeme, mis vajavad arstlikku tähelepanu.

2) Ärevus ja stress: ärevus seoses esimeste partnerseksi kogemustega või seoses uute partneritega, ärevushäired ja depressioon, üleüldine kõrge stressitase koolis, kodus, perekonnas, tööl vms, ületöötamine on vaid mõned näited, mis võivad erektsioonidele mõjuda. Kui elus on palju ärevust ja/või stressi, siis toodetakse kehas stressihormoone, mis väga otseselt takistavad peenise veresoontel vajalikul hetkel toimimast. Noorematel meestel on just ärevusega seotud erektsioonimured sagedasemad, kuid siingi ei saa ranget piiri tõmmata - ülepingega võivad silmitsi seista igas vanuses peeniseomanikud.

Antud loetelu ei ole lõplik. Tihti võib olla nõnda, et ühel inimesel esineb korraga mitu tegurit mõlemast kategooriast. Selleks, et paremini aru saada, milles on asi, ongi hea pöörduda olukorra selgitamiseks vastava valdkonna spetsialisti poole. Iseseisvalt võib olla põhjuste ja lahenduste leidmine keerukas.

Kuhu erektsiooniga seotud murede korral pöörduda?