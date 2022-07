Tahaks filmida end ja oma naist seda tegemas. Aga ma usun, et see jääb alati fantaasiaks, sest esiteks mu naine ei oleks kunagi sellega nõus, ta arvaks, et ma olen peast segi läinud. Ja see jääb fantaasiaks ka sellepärast, et ma arvan, et mul on päris okei eneseanalüüsi oskus - ma võin ju ette kujutada, et olen seksikam kui Kreeka jumal, aga suhteliselt kindlalt olen nagu iga tavaline ähkiv ja higistav Eesti päss.