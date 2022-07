„Mu rasedus katkes Ecuadoris, kus abort on ebaseaduslik. Mind koheldi nagu kuriteos kahtlustatavat.“

„Ma ärkasin selle peale üles, et voodilinad olid verest tumedad ja krambid olid hullemad kui kunagi varem. Linu vaadates teadsin, et see pole tavaline menstruatsioon, kus tuleb rohkem verd. Kuid ma ei teadnud, et oleksin ka rase olnud. Kuna verejooks ei lõppenud, läksime haiglasse. Mul oli ähmane ettekujutus sellest, et abort on selles riigis keelatud, kuid ma ei arvanud, et see peaks mind kuidagi mõjutama.

Ma eksisin.

Sain teada, et kuna abort oli Ecuadoris ebaseaduslik, tegid paljud naised ebaturvalisi aborte. Kui asjad läksid valesti, läksid nad viimase abinõuna haiglasse, et peatada verejooks või ravida infektsiooni, väites, et on raseduse katkemine. Niiviisi üritati vältida süüdistuse esitamist. 2014. aastal moodustasid nendest abortidest põhjustatud surmad 15,6% kõigist surmajuhtumitest riigis.

Minust sai kuriteos kahtlustatav

Naised, kes on nagu mina, kogevad raseduse katkemisi, nad võivad vajada meditsiinilist sekkumist, et peatada verejooksu ja veenduda, et kogu kude väljub emakast. Mittetäieliku raseduse katkemise ravi on sama, mis plaanilise abordi puhul.

Sel päeval sain teada karmi tõe: abordikeeld ei ole ainult abordikeeld. See tähendab, et igasugune günekoloogiline hädaolukord muudab iga naise kuriteos kahtlustatavaks.

Mul oli hea meel USA-s tagasi olla

USA-sse naastes tundsin kergendust, et olin tagasi seal, kus abort oli ohutu ja seaduslik ning kus keegi ei kahtlustaks mind, et teesklen raseduse katkemist. Olin tagasi riigis, kus paljud naised – ka mina – said arstiabi kliinikutest, sageli tasuta, kus tehti ka aborte.

Ja nüüd on olukord vastupidine. Detsembris kuulutas Mehhiko ülemkohus, et abort ei ole enam kuritegu, kuigi selle täpne olukord on osariigiti erinev. Erinevus seisneb selles, et Mehhikos liiguvad reproduktiivõigused edasi, USA-s aga tühistatakse..“

