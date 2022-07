Miks Khloe Kardashian 16-aastaselt vanema mehe juurde kolis? Tõsielustaari teismeea rahutud aastad

Kimi ja Kourtney sõnul oli Khloe kõige hullem teismeline ja ta oli tihti enda perega tülis. Ka tema ema Kris Jenner on seda fakti kinnitanud ning Khloe ise on isegi avalikustanud mõned üksikasjad oma mässumeelsetest aastatest.

Ehkki alguses võib see tunduda imelik, siis tegelikult läks ta elama sinna tööasjus. „Töötasin tema assistendina, mistõttu elasin tema kodus. Aga ärge saage valesti aru! See ei olnud intiimne!“ selgitas Khloe.

„Ta pani tihti enda voodi riideid täis ja tõmbas sellele teki peale, nii et kui me tuppa vaatasime, siis meile tundus, et ta magab teki all,“ meenutas Jenner. „Lõpuks saime jälile, sest see nägi pidevalt samasugune välja ja mingit liikumist teki all ei toimunud.“